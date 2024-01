Wolfsburg. Er ist ein Klassiker der Industriegeschichte. Aber der Dreischichtbetrieb erweist sich jetzt als Hemmschuh der flexiblen Produktion.

Braucht VW eigentlich noch Nachtschichten? Die Frage steht seit dem Frühjahr 2022 im Raum. Da wurden die nächtlichen Schichten an den Wolfsburger Montagelinien 1, 2 und 3 aufgelöst. Die betroffenen Mitarbeiter wurden auf freiwilliger Basis an andere Standorte geschickt oder flexibel im Stammwerk eingesetzt. Die sehr stark wechselnde, insgesamt aber unbefriedigende Nachfrage könnte nun dazu führen, dass die Nachtschicht zum Auslaufmodell wird. In Wolfsburg gab es sie zuletzt nur noch an der Montagelinie 4.