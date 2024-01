Wolfsburg. Zahlreiche Autos müssen nach dem Tanken in die Werkstatt. Was ist passiert? Wie hoch ist der Schaden? Wie geht‘s mit der Tankstelle weiter?

Stellen Sie sich vor, Sie tanken Ihr Auto und plötzlich bleibt es stehen. Nichts geht mehr, komische Geräusche ertönen und der Wagen muss letztendlich abgeschleppt und in der Werkstatt repariert werden. So ging es jetzt mehreren Autofahrerinnen und Autofahrern in Wolfsburg, nachdem sie an der Classic-Tankstelle an der Breslauer Straße in Wolfsburg getankt hatten. Wir haben nachgefragt: Was war da los? Und was sagt der Tankstellen-Besitzer dazu?

Jan Grauwinkel ist einer von mindestens zehn Betroffenen, die an der Classic-Tankstelle an der Breslauer Straße in Wolfsburg getankt haben und danach ihr Auto in die Werkstatt bringen mussten. Der 31-Jährige fährt einen VW Golf 7 Variant. Er tankte am 6. Januar und erinnert sich: „Den Tag darauf habe ich mein Auto vom Schnee befreit und das Auto kurz warm laufen lassen. Das Auto ging zwar an, stotterte aber schon.“

Der zweite Versuch, das Auto anzumachen, scheiterte komplett. Auch der Versuch, die Batterie zu überbrücken, schlug fehl. Ende vom Lied: Grauwinkels Auto musste abgeschleppt werden und wurde dann in der Werkstatt vom Autohaus Wolfsburg repariert. „Dort standen auch schon andere Fahrzeuge mit demselben Problem. Im Tank wurde Wasser gefunden“, sagt der 31-Jährige.

Wolfsburgerinnen und Wolfsburger tanken Auto und bleiben stehen

Andere Wolfsburgerinnen und Wolfsburger erlebten ähnliches. Auf Facebook schreibt eine Verkehrsteilnehmerin: „Ich habe da am 6. Januar getankt und auf dem Schachtweg ist mein Auto stehen geblieben, hat plötzlich kein Gas mehr angenommen und zwei Lampen haben geleuchtet.“ Andere schildern ihre Erlebnisse wie folgt: „Habe heute getankt und meiner läuft unruhig“ oder „Mein Vater hat am 7. Januar dort auch getankt und die Karre hat in der Stadt den Geist aufgegeben und musste abgeschleppt werden.“ Zufall? Fehlanzeige.

Habe heute getankt und meiner läuft unruhig. Betroffener schildert Probleme nach dem Tanken

Eine andere Facebook-Nutzerin schreibt, dass sie aus sicherer Quelle wisse, dass zwei Autos nach dem Tanken an besagter Tankstelle mit Wasser im Tank in eine Werkstatt mussten. Was in der Werkstatt genau gemacht werden musste und ob noch weitere Reparaturen anstanden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, da das Autohaus Wolfsburg die Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet ließ.

Classic in Wolfsburg: Tankstellen-Besitzer sperrt Zapfsäulen

Glück im Unglück: Der Tankstellen-Besitzer Yücel Akyurek reagierte mit Verständnis und sperrte nach mehreren Anrufen von Betroffenen die womöglich beschädigten Zapfsäulen. Betroffen gewesen seien ausschließlich die Zapfsäulen für Super E5. „Woran das liegt, wissen wir noch nicht, das wird derzeit von der Mineralölgesellschaft geprüft“, informiert er. „Meine Mitarbeiter haben erzählt, dass es zwei Tage davor eine Überschwemmung durch den Starkregen auf der Breslauer Straße gegeben hat“, erzählt Akyurek weiter. Ob es daran lag, wisse er jedoch noch nicht.

Woran das liegt, wissen wir noch nicht, das wird derzeit von der Mineralölgesellschaft geprüft. Yücel Akyurek, Tankstellen-Besitzer

Auf den Kosten bleiben die Betroffenen nicht sitzen, wie Grauwinkel und Akyurek beide sagen. Auch, wenn Grauwinkel zum Zeitpunkt des Telefonats noch nichts von der Versicherung gehört hat. Akyurek, der aber verständnisvoll und einsichtig auf die Problematik reagierte, versicherte: „Die Schäden werden beide von der Versicherung von Classic abgedeckt.“ Und weiter: „Alle Liegenbleiber wurden entweder durch uns direkt oder in anderen Werkstätten verarztet. Die Rechnung bekommen alle aber von uns beglichen.“ Auch auf Leihwagen konnten die Betroffenen zurückgreifen, wenn sie mobil bleiben mussten. Lange mussten sie allerdings nicht auf ihr Auto verzichten, wie Akyurek erzählt: Das Ganze sei innerhalb eines Tages erledigt gewesen.

Derzeit werden die restlichen Bestände noch abgepumpt und die Zapfsäulen geprüft – etwa nach undichten Stellen. Wie lange die Zapfsäulen noch gesperrt sind und warum es überhaupt so weit kommen konnte, kann Akyurek noch nicht sagen. Die Classic-Mineralölgesellschaft hat bis dato nicht auf unsere Anfrage reagiert.