Wolfsburg. Das gesammelte Geld geht an den Verein Sonafa sowie an das Kinderhospiz in Wolfsburg.

Unter dem Motto „Großes soziales Engagement für schwer kranke Kinder in Wolfsburg und Schulbildung in Benin“ haben Ende September 2023 viele Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) in Wolfsburg beim alljährlichen Sponsorenlauf wieder alles gegeben, um mit Hilfe ihrer Sponsoren Geld für einen guten Zweck zu erlaufen. Dabei ist eine Summe von 7421,09 Euro zusammengekommen, wie die Schule nun mitteilt.

Seit 2011 unterstützt das Gymnasium damit den Verein Sonafa, der die Schulbildung in Benin (Westafrika) vorantreiben möchte. Er errichtet Schulgebäude in Dörfern, die keine Schule besitzen oder deren Schulen in baufälligem Zustand sind. Der Verein unterstützt nur staatliche Schulen, denn dort müssen die Eltern kein Schulgeld bezahlen. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium steht in engem Kontakt zu dem Verein und bekommt regelmäßig mindestens zweimal im Jahr Rückmeldungen über die Verwendung der Gelder.

Seit zwei Jahren geht auch die Hälfte des Geldes an das Kinderhospiz in Wolfsburg, das Familien mit schwer kranken Kindern unterstützt und begleitet. Die Schülerinnen und Schüler möchten damit auch ein wichtiges Projekt vor Ort unterstützen. Am Montag übergab das Gymnasium einen Spendenscheck an Vertreter der Trostinsel des Hospizes Wolfsburg.

red