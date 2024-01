Wolfsburg. Eine erste Hürde bei einer Bewerbung ist der Sporttest. Wolfsburger Feuerwehrleute erklären, worauf es bei den Übungen ankommt.

75 Prozent der Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg schaffen es nicht, die erste „Hürde“, den Sporttest, zu nehmen. Dabei seien laut Brandoberrat Sebastian Conrad die Übungen „gut zu schaffen, wenn man körperlich fit ist und sich auf den Test vorbereitet hat“. Und eben diese Vorbereitung wollen die hauptamtlichen Brandbekämpferin Wolfsburg jetzt aktiv unterstützen, bieten deshalb am Samstag, 17. Februar, um 10 Uhr in der Sporthalle der BBS II (Dieselstraße 46), die Möglichkeit, einmal den Sporttest ohne Prüfungsdruck zu absolvieren. Dafür muss man sich allerdings anmelden.