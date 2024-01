Wolfsburg. Hartnäckig wehrt sich das US-Management gegen die Organisation der Fabrik durch die UAW. Doch die macht jetzt richtig Dampf.

Die schwache Präsenz in den USA war bislang eine offene Flanke der Marke VW. Das muss und will man angesichts der Probleme in China ändern. Schließlich hat VW mit dem Werk in Chattanooga/Tennessee und der geplanten Scout-Fabrik in Columbia im Bundesstaat South Carolina erhebliche Investitionen getätigt. Den im Vorjahr gesteigerten Absatz kann man als positives Signal werten. Vom angestrebten Marktanteil in Höhe von 10 Prozent ist VW jedoch noch weit entfernt. Gefahr droht jetzt von anderer Seite: Die Gewerkschaft UAW will die Gunst der Stunde nutzen und künftig auch die Fabriken ausländischer Hersteller in den Südstaaten organisieren.