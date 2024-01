Wolfsburg. Während sich die Natur im Winterschlaf befindet, läuft der Theaterwahnsinn im Februar mit rezitierenden Weltstars zu Hochtouren auf.

Was die Wolfsburger im Februar kulturell erwarten können? Tipps vom Scharoun-Theater: Die Krise, die die Möglichkeit über jede Behauptung von Wirklichkeit stellt, nennt der Schriftsteller Max Frisch Leben – das Starre dagegen, das Sichere, Unveränderbare, ist die Katastrophe. Die Inszenierung des Berliner Ensembles Mein Name sei Gantenbein treibt Max Frischs Lebensfrage danach, wer wir sind und wer wir sein könnten, auf die Spitze. Intendant Oliver Reese inszeniert Frischs letzten großen Roman in einer eigenen Bearbeitung als Monolog mit Matthias Brandt, der dafür nach 20 Jahren Abstinenz auf die Theaterbühne zurückkehrt. Der Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt, Schauspieler, Sprecher und Autor Matthias Brandt, hat in den letzten Jahren in über 80 Filmen mitgewirkt und wurde vielfach für seine Leistungen als Schauspieler und Sprecher ausgezeichnet. Der Ausnahmekünstler gastiert am 3. und 4. Februar im Scharoun Theater Wolfsburg.