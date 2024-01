Wolfsburg. 300 bis 350 neue Wohneinheiten pro Jahr: Dieses Ziel ruft die Wolfsburger Stadtverwaltung aus. Im Rat trifft das auch auf Bedenken.

Ukraine-Krieg und Bevölkerungswachstum, Zinsanstieg und Sparprogramm bei Volkswagen: In den vergangenen Jahren hat der Rat gesehen, wie schwer sich Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und die Nachfrage nach Wohnraum in Wolfsburg vorhersagen lassen. Mit entsprechender Zurückhaltung nahmen einige Kommunalpolitiker am Dienstag aktuelle Prognosen sowie die Vorschläge von Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide zur Wohnungsbaupolitik auf.