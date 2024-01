Wolfsburg. Mit maßgeschneiderten Modellen für den Geschmack der nordamerikanischen Kundschaft findet VW zurück in die Erfolgsspur.

Einst versetzte VW die US-Autofahrer mit einem unmöglichen Gefährt in Verzückung. Der Käfer aus Wolfsburg wurde in den 1950- und 1960er-Jahren vom belächelten Exoten zu einer Art Kult-Mobil. Unter den großen Limousinen fand der bucklige Sonderling aus Übersee seine Nische und verschaffte den Wolfsburgern satte Exportgewinne. Mit der Erfolgsformel „Small is beautiful“ ist heutzutage kein Blumentopf mehr zu gewinnen. VW setzt in den USA auf Größe - und hat damit Erfolg.