Wolfsburg. Levi, Emilia, Mia und Finn – diese Namen waren 2023 in Wolfsburg sehr beliebt. Aber zwei Vornamen stechen besonders hervor.

Wie haben Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im Jahr 2023 ihre Kinder genannt? Welche Vornamen sind bei Jungs und Mädchen am beliebtesten? Die Stadt Wolfsburg gibt einen kleinen Einblick.

Im Jahr 2023 haben sich Wolfsburger Eltern insgesamt 21 Mal für den weiblichen Namen Sophie entschieden. Aber auch Emma und Marie waren in der Volkswagenstadt im vergangenen Jahr sehr beliebt. Diesen Namen bekamen insgesamt 14 Kinder. Mit jeweils 13 Nennungen liegen die Namen Ella, Lina und Mia in der Beliebtheitsskala der Mädchen-Vornamen in Wolfsburg weit vorn. Dahinter folgen Emilia (12) und Leonie (11).

Sophie und Noah sind die beliebtesten Vornamen in Wolfsburg 2023

Bei männlichem Nachwuchs wurde 11 Mal der Name Noah vergeben. Spitzenreiter im Namens-Duell – und noch vor Ben, Finn, Leo, Levi und Liam, die jeweils alle zehnmal vergeben wurden. Auch der Name Luca ist mit 9 Nennungen beliebt bei den frisch gebackenen Wolfsburger Eltern.

Sophie und Noah – das sind die Bedeutungen der Wolfsburger Lieblingsnamen

Und was bedeuten die Lieblingsnamen im Jahr 2023? Der Name Sophie findet seinen Ursprung im Altgriechischen. Denn er geht auf den altgriechischen Namen Sophia zurück, der die Bedeutung „die Weisheit“ trägt. Laut vorname.de sind die beliebtesten Bedeutungen für Sophie daher „die Weise“ und „die Wissende“.

Der Name Noah, den sowohl Mädchen als auch Jungen tragen können, bedeutet wiederum der oder die „Tröstende“ sowie der oder die „Beruhigende“. Der Name Noah ist vielen aus dem Buch Genesis und der biblischen Geschichte der Arche Noah bekannt. Daher findet er seinen Ursprung auch im Hebräischen. Als Namen vergeben wird Noah in Deutschland jedoch erst seit 2000, wie es auf vorname.de heißt.

Stadt Wolfsburg meldet weniger Geburten im Jahr 2023

Insgesamt wurden im Einwohnermeldeamt 1062 Geburten registriert (2022: 1149; 2021: 1272). Dem gegenüber stehen 1605 Verstorbene (2022: 1611; 2021: 1490). Der vorläufige natürliche Saldo von Geburten und Sterbefällen ist 2023 demnach mit minus 543 Personen negativ.

Zudem meldet die Stadt für 2023 weniger Eheschließungen: 600. Im Jahr 2022 waren es 648, 2021 nur 617 und im Jahr 2020 wurde 638 Mal geheiratet. Unter den geschlossenen Ehen gab es auch 14 gleichgeschlechtliche (2022: 13; 2021: 8, 2020: 14): fünf Paare weiblich, neun männlich.

