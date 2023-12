Wolfsburg. Volle Hütte in der Eis-Arena – die Polizei-Icebulls traten gegen das Wolfsrudel der Feuerwehr an. Da guckte auch „FeuerwehrWilli“ zu.

Für „FeuerwehrWilli“ alias André Willer ist der Wolfsburger Blaulicht-Cup ein „Pflichttermin“: Und so kam der Influenzer aus Neustadt am Rübenberge, der auf der Video-Plattform Youtube und auf Instagram – hier hat er 50.600 Follower – unterwegs ist, am Samstag zur neunten Auflage des Benefiz-Eishockeyspiels in die Eis-Arena.. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Diana und seinem Sohn Mike sowie geschätzt 3600 anderen Besuchern verfolgte „FeuerwehrWilli“ die Partie der Polizei-„Icebulls“ gegen das „Wolfsrudel“ der Feuerwehr.