Wolfsburg. Die Stadt hat beeindruckende Zahlen zu den Niederschlägen. Am heftigsten traf es einen kleinen Ortsteil. Der Gewässerverband warnt.

Was für Wassermassen! So heftige Regenfälle mit so großflächigen Überschwemmungen hat es in dem Ausmaß in Wolfsburg wohl noch nicht gegeben. Doch die Überflutungen durch das Weihnachts-Hochwasser, die Teile der Stadt in große Seenplatten verwandelten, haben auch einen positiven Aspekt: Zeigen sie doch, dass die seit gut 20 Jahren ergriffenen Hochwasserschutz-Maßnahmen greifen. Allerdings lautet nun die bange Frage: Treibt der angesagte Regen die Pegelstände wieder nach oben?