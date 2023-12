Wolfsburg. Throl spricht über 21 Jahre Tätigkeit im Kunstbeirat. Meisterwerke wie „Der Bomber“ von Gerhard Richter sind weltweit gefragt.

Als „absoluten Höhepunkt der Ankäufe“ nennt Dr. Hans-Joachim Throl ohne Zögern das von Olaf Nicolai 2002 geschaffene monumentale Werk „Die Flamme der Revolution liegend (in Wolfsburg). Throl war 21 Jahre im Kunstbeirat tätig, der seit den 1960er-Jahren an der Auswahl von Kunstwerken für die Sammlung der Galerie auf Schloss Wolfsburg mitwirkt. Bei der Vergabe des 1959 aufgelegten, nach 1991 wiederbelebten Wolfsburger Kunstpreises „Junge Stadt sieht Junge Kunst“ fungiert das Gremium als Jury. In den 1970er-Jahren schloss sich Wolfsburg dem „Forum junger Kunst“ mit anderen deutschen Museen an.