Wolfsburg. Nach einer Brandserie in Westhagen geriet ein 27-jähriger Wolfsburger unter Verdacht. Doch angeklagt wird der Mann nur in einem Fall.

Eine Brandserie in Westhagen sorgte Anfang 2023 für viel Unruhe und Aufregung in der Stadt. Es brannte in Häusern, Mülltonnen gingen in Flammen auf, und am 5. Februar rückten die Einsatzkräfte zum brennenden Aldi-Markt in der Suhler Straße aus. Ins Visier der Ermittler geriet ein 27-jähriger Wolfsburger, der immer wieder in Tatortnähe angetroffen worden war. Doch inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Ermittlungen gegen den Mann eingestellt. Allerdings muss er sich wegen Zündelns demnächst trotzdem vor Gericht verantworten.