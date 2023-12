Wolfsburg. 1963 kommt der Autobauer noch mit einer verhältnismäßig überschaubaren Bürokratie aus. Die meisten Jobs gibt es in der Produktion.

Weil man bei VW ordentlich ist und so ziemlich alles schriftlich festgehalten hat, wissen wir heute ganz genau, wie es früher so zuging im Automobilbau. Dank der freundlichen Unterstützung von Volkswagen History - dort arbeiten jene Kolleginnen und Kollegen, die das Unternehmensarchiv hüten und pflegen - kann sich der interessierte Volkswagen-Mensch von heute an dieser Stelle informieren, wie die Altvorderen vor 60 Jahren arbeiteten und was sie leisteten.