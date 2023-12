Wolfsburg. Unsere Leser sind sich einig. Lesen Sie hier, was den Favoriten in Wolfsburg so einzigartig macht.

Zur schönsten Weihnachtsmarktbude 2023 haben unsere Leser mit großer Mehrheit den Adventstreff der katholischen Kirche auf dem Platz von St. Christophorus gewählt. Thorsten Werner vom Organisationsteam weiß warum: „Hier herrscht Wohlfühlamtmosphäre. Bei uns ist es gemütlich, familiär und man kann sich in Ruhe unterhalten.“