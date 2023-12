Wolfsburg. Das Jahresproduktionsziel hat man knapp verfehlt. Aber mit Golf, Tiguan und Tayron soll es nun besser werden.

Es war ein schwieriges Jahr für das Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk. Vor allem der Teilemangel beeinflusste die Jahresproduktion am größten Konzenstandort massiv. Zunächst fehlten Halbleiter, dann Zahnränder eines slowenischen Zulieferers, der durch ein Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden war. „Wir wussten, dass es ein herausforderndes Jahr werden würde. Und so ist es dann auch gekommen“, bilanziert Wolfsburgs Standortleiter Rainer Fessel. Zugleich bedankte sich der Werkleiter bei der Mannschaft, die „toll mitgezogen“ habe. Für das neue Jahr erhofft sich Manager Fessel eine Produktion „ohne richtige Störgrößen“, sprich Versorgungsengpässe und andere externe Widrigkeiten. Dann sei es auch durchaus realistisch, „locker die 500.000 Einheiten zu schaffen“.