Wolfsburg. Jetzt sind die Beschäftigten am Zuge. Der VW-Aufsichtsrat hat das Effizienzprogramm abgesegnet, das auch Personalabbau vorsieht.

Die zähen Verhandlungen über das Performanceprogramm von Volkswagen mündeten am Dienstag in einem Sparpaket, das deutlich vom Willen zum Ausgleich der Interessen geprägt ist. Der Aufsichtsrat segnete ein Eckpunktepapier ab, das helfen soll, das Renditeziel von 6,5 Prozent für die Marke bis 2026 in die Tat umzusetzen. Um in diesem Zuge Personalkosten speziell im Verwaltungsbereich um 20 Prozent zu reduzieren, wird die Altersteilzeit ab Januar 2024 für alle Beschäftigten des Jahrgangs 1967 (für Schwerbehinderte 1968) geöffnet. Zudem gibt es noch eine spezielle Regelung.