Wolfsburg. Innerhalb von zehn Jahren wurden in Wolfsburg 5000 Wohneinheiten geschaffen. Weitere Neubaugebiete sind schon in Planung.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann will den Wohnungsbau auch in schwierigen Zeiten vorantreiben. Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes für 2024 kündigte er eine proaktive Stadtentwicklung und Wohnbaupolitik an. Damit will der OB sicherstellen, dass die Einwohnerzahl mindestens stabil bleibt und künftig mehr Menschen nach Wolfsburg ziehen als aus Wolfsburg fort.