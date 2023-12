Wolfsburg. Laute Knallgeräusche schrecken Bewohner mehrerer Wolfsburger Stadtteile auf. Die Polizei hat sich schon auf die Lauer gelegt.

Vor Silvester kommt erst einmal Weihnachten. Doch der Jahreswechsel kündigt sich in Wolfsburg jetzt schon lautstark an. „Seit einigen Wochen sind im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet so gut wie jeden Abend sehr laute Detonationen zu hören, teilweise bis 2 Uhr nachts“, schreibt ein Leser aus Barnstorf an die Redaktion. Er vermutet, dass Jugendliche um die Häuser ziehen und Polenböller zünden. Auch in einer Wolfsburg-Gruppe auf Facebook werden die Geräusche bereits heiß diskutiert.