Wolfsburg. Die Hüttenbetreiber geben einen seltenen Einblick in ihre Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg. Doch eine Frage bleibt offen.

Die benutzten Gläser in den kleinen Plastikkorb einsortieren und in die Spülmaschine stellen, die Regale beziehungsweise die Kühlschränke mit Waren auffüllen, gleichzeitig Bier zapfen, heißen Punsch oder Glühwein ausschenken und den Thermokocher erneut befüllen, Pizza backen oder Langos, eine ungarische Spezialität, zubereiten – wer auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone arbeitet, muss ein echter Allrounder sein. Denn die sprichwörtlich fleißigen Heinzelmännchen, die im Hintergrund still und leise alle Tätigkeiten verrichten, erweisen sich bei genauerem Hinschauen auch hier als Ammenmärchen.