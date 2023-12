Neindorf. Marion Bartel beheimatet in Neindorf eine blühende Dschungelpflanze. Warum Experten das für eine botanische Sensation halten.

In Neindorf gibt es derzeit ein seltenes Naturwunder zu sehen: Der Elefantenfuß von Marion Bartel in der Südstraße blüht. Damit sorgt die südamerikanische Pflanze für eine laut Tim Schliebener von der gleichnamigen Hehlinger Gärtnerei „kleine botanische Sensation in Neindorf“.