Wolfsburg. Der Weihnachtszauber an St. Christophorus hat am heutigen Samstag Propst Lincoln, Superintendent Berndt und Dechant Hoffmann zu Gast.

Wer am heutigen Samstag zum Adventtreff der Katholiken an der St. Christophorus-Kirche in der Innenstadt kommt, kann sich seinen Glühwein (mit und ohne Alkohol) von drei Geistlichen ausschenken lassen. Superintendent Christian Berndt, Propst Ulrich Lincoln und Dechant Michael Hoffmann werden hinter dem Tresen stehen. Gelebte Ökumene ist das Stichwort. Außerdem kann man in den Genuss eines Chorkonzertes mit dem Ch:Ohr Cantiamo kommen. Beginn 19 Uhr.

Bis zum 22. geht der Weihnachtszauber der Katholiken

Noch bis zum 22. Dezember werden an der Christophorus-Kirche an der Pestalozzi-Allee Winzer-Glühwein, Punsch, (Wild)bratwurst und Grillkäse serviert. Alles dient sozialen Projekten der Kirche. Geöffnet ist montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr.

Posaunenchor spielt am 20. Dezember auf

Am Mittwoch, 20. Dezember gibt es weihnachtliche Musik mit dem Posaunenchor Vorsfelde (19.15 Uhr). Ebenfalls am 20. Dezember lockt es in der Christophorus-Kirche Orgelspiel zum Advent (17.15 Uhr). Letzter Tag des Adventstreff auf dem Kirchplatz ist dann der 22. Dezember. Alles wird von Ehrenamtlichen organisiert vom Auf- und Abbau der Stände bis zur Besetzung der Öffnungszeiten. Viele verschiedene Kirchengemeinden und Gruppen machen mit. Das Projekt ist ökumenisch ausgerichtet.