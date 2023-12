Wolfsburg. Wir geben Hinweise für das Gelingen an Weihnachten. Außerdem gibt es Tipps, wo in Wolfsburg fertige Menüs abgeholt werden können.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür – und Sie möchten gerne gut essen, die Familie zu Ihnen nach Hause einladen, aber nicht selbst stundenlang am Herd stehen? Dafür bieten einige Restaurants sowie Catering- und Partyservice-Firmen in und um Wolfsburg Lösungen an. Wir haben für die Zubereitenden auch noch die ultimativen Tipps parat, damit die Gans gelingt.