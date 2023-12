Wolfsburg. Das Wolfsburger Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation veröffentlicht die Notizen eines französischen Widerstandskämpfers.

„Man spricht über zahlreiche, regelmäßige Abfahrten in Richtung Deutschland“, notiert am 15. Februar. Das Jahr wird nicht genannt, muss aber in der Zeit deutscher Besatzung Frankreichs liegen. Es sind kurze Einträge in einen Taschenkalender, der nur wenig Platz zwischen den Daten enthält. Soweit stimmen die Lebensbedingungen der Franzosen und der Deutschen überein. Kulturell auch: „Mozartkonzert in der Sorbonne“ oder „sechs Monate Ehe“ oder „Bekomme Bezugsscheine für Babywäsche und Stoff“. Es war Krieg, der Zweite Weltkrieg.