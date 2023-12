Wolfsburg. Von Azubis bis Zukunftspakt: Als Personalleiter hat Rosik viele harte Tarifrunden beim Autobauer ausverhandelt.

Er hat so manchen harten Tarifpoker mit der IG Metall ausgefochten und dabei die Interessen von VW vertreten. Jetzt geht der in Wolfsburg bestens bekannte und beliebte Top-Personaler Martin Rosik nach 20 Jahren bei Volkswagen in Ruhestand.