Wolfsburg. Friede, Freude, Eierkuchen bis zum Fest? Von wegen. In den nächsten zwei Wochen wird das Sparprogramm für die Marke VW festgezurrt.

Es sind noch zwei Wochen bis zum Fest. Doch die werden nicht unbedingt besinnlich werden für die Menschen bei VW in Wolfsburg und der Region. Nach der Betriebsversammlung am 6. Dezember waren die Beschäftigten so schlau als wie zuvor. Es gab nur wenig Neues. Doch die Wahrheiten zum Sparprogramm werden bis zum Fest auf den Tisch kommen.