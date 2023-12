Wolfsburg. Der Verein „Jugend in der Galerie“ schenkt der Leiterin der Städtischen Galerie zum Abschied die Arbeit „Positi“ von Olaf Nicolai.

Knödel-Installationen von Gabriela Oberkofler, eine Bier-Edition von Johannes Heidenpeter, die Bar in der Gerichtslaube. Susanne Pfleger verband gern Kunst und Küche, sieht im kulinarischen Genuss das Kreative wie in den Werken, die sie auf Schloss Wolfsburg ausstellte und sammelte. Dabei erwarb sie sich für ihre Cocktails ebenso einen herausragenden Ruf wie als Leiterin der Städtischen Galerie. Und als Honorar-Professorin für Kunstmanagement an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.