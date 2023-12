Wolfsburg. In einer feierlichen Zeremonie mit 130 Gästen hat der Ehrenbürger aus Wolfsburg das Verdienstkreuz am Bande vom OB verliehen bekommen.

Ein prachtvolles Blumenbouquet und stehende Ovationen des Publikums: Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Professor Rolf Schnellecke war ein würdevoller Festakt. In einer einstündigen Zeremonie im Gartensaal des Schlosses Wolfsburg übergab Oberbürgermeister Dennis Weilmann die ehrenvolle Auszeichnung an den Unternehmer und ehemaligen Politiker. 130 Gäste aus Politik und Wirtschaft waren gekommen, um Schnellecke und seiner Familie zu gratulieren.