Fallersleben. Die weihnachtliche Veranstaltung auf dem Schlosshof in Fallersleben bietet noch bis Sonntag Schönes und Leckeres für die ganze Familie.

„Waren eure Eltern auch immer artig?“ – das will Weihnachtsmann Friedrich Wandschneider von den Kindern wissen, die sich am Freitagnachmittag bei hereinbrechender Dunkelheit im Innenhof des Fallersleber Schlosses versammelt hatten. Als die Kleinen lauthals bejahten, befand der Mann mit dem roten Mantel: „Na dann kann Weihnachten ja kommen.“ An Bärbel Weist, Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins, war es, den „Fallersleber Weihnachtszauber 2023“ für eröffnet zu erklären.