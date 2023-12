Wolfsburg. Der Rat der Stadt Wolfsburg gibt ein Verkehrskonzept für die Innenstadt in Auftrag. Und schon zeichnet sich ein Reizthema ab: das Auto.

Einstimmig hat der Rat in dieser Woche ein Verkehrskonzept für die Wolfsburger Innenstadt bei der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben. Damit endete die Einigkeit aber auch schon. Denn während die Verwaltung auf Grundlage früherer Ratsbeschlüsse den Fokus auf Bus und Schiene, Radfahrer und Fußgänger legen möchte und dafür auch die Unterstützung einiger Fraktionen hat, mahnt die CDU wie schon vor einigen Monaten erneut an, dass der Charakter einer Autostadt unbedingt zu erhalten sei.