Wolfsburg. Die Eigentümer übergeben den Klassiker an den neu gegründeten Beetle Club 38. Die Sonderausstellung wird bis Ende Januar verlängert.

Feierliche Übergabe im Automuseum Volkswagen: Die Eigentümer des New Beetle Oldschool, der die Sonderausstellung zum 25-jährigen Jubiläum des New Beetle seit dem Frühjahr bereichert, übergaben ihren Klassiker an den neu gegründeten Beetle Club 38.

Ein großer Tropfen Wehmut war schon dabei, als die Kieler Birgit und Hartmut Karrasch ihren liebgewonnenen und treuen Gefährten Oldschool nun für einen symbolischen Euro an den Beetle Club 38 verkauften. Wie es in einer Mitteilung heißt, entschlossen sie sich zu diesem Schritt, da sie aufgrund ihres Umzugs keinen wetterfesten Stellplatz mehr für ihr Schmuckstück haben. Mit dem Verbleib bei den Wolfsburger Beetle-Fans wissen sie ihre Kugel in guten Händen.

Optik wird noch durch das an die 50er-Jahre erinnernde Emblem auf den Türen getoppt

Oldschool sei aufgrund seiner Sonderlackierung in Candy Rot/Creme Weiß schon einmalig. Getoppt werde die Optik noch durch das an die 50er-Jahre erinnernde Emblem auf den Türen eines Repair Girls, das der Vorbesitzer habe schützen lassen.

Vorsitzender und Stellvertreter der Beetle Connection, Michael Trück und Christian Rosenberg, unterzeichneten im Automuseum Volkswagen feierlich den Kaufvertrag. Dabei unterstrichen sie noch einmal die gute Kooperation mit dem Museum bei der Sonderausstellung. Es sei für beide Seiten ein Gewinn, dass ein Modell eines Clubmitglieds im Wechsel für einen Monat die Sonderschau bereicherte.

Beetlemania mit Designstudien wie dem Concept 1 oder dem Ragster

Für alle, die die Beetlemania, eine Reihe von Designstudien wie das Concept 1 oder den Ragster sehen wollen, gibt es eine gute Nachricht: Die Sonderausstellung wird bis Ende Januar 2024 verlängert.

