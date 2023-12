Wolfsburg. Am ersten Adventswochenende fanden mehrere Advents- und Weihnachtsmärkte in Wolfsburg statt. Hier sind die schönsten Bilder.

Ob in Wendschott, Nordsteimke, Vorsfelde, der Nordstadt oder in den Steimker Gärten – die Advents- und Weihnachtsmärkte in Wolfsburg lockten am Wochenende zahlreiche Gäste an. Kunsthandwerk, Musik, der Weihnachtsmann und leckere Speisen und Getränke sorgten für eine Wohlfühl-Atmospähre bei den Besuchern. Hier eine Auswahl der schönsten Bilder.

Die schönsten Bilder von den Wolfsburger Weihnachtsmärkten Beim Winterfest in der Wolfsburger Nordstadt war der Weihnachtsmann ein beliebter Gesprächspartner für die Kinder. © regios24 | Helge Landmann Maja (5) freute sich beim Winterfest in der Wolfsburger Nordstadt über eine Zuckerwatte. © Wolfsburg | Helge Landmann Ein nostalgisches Kinderkarussell lockte die Kleinen beim Winterfest in der Wolfsburger Nordstadt an. © regios24 | Helge Landmann Winterfest in der Wolfsburger Nordstadt: Lara (7) mit dem Weihnachtsmann. © regios24 | Helge Landmann Der von Volkswagen Immobilien veranstaltete Weihnachtsmarkt in den Steimker Gärten fand viel Zuspruch. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Hattorfer Spielmannszug „Magic Flames“. Die Besucher konnten am Glücksrad 70 Tannenbäume gewinnen. © Volkswagen Immobilien | Tobias Fruh Auch beim Weihnachtsmarkt am Niedersachsenhaus in Wendschott tummelten sich viele Besucher. © Wolfsburg | Helge Landmann Beim Weihnachtsmarkt in Wendschott standen Jasna, Bine und Andrea im Glühweinstand. © Wolfsburg | Helge Landmann Petra zeigte beim Weihnachtsmarkt am Niedersachsenhaus in Wendschott ihre Kunst am Webstuhl. © regios24 | Helge Landmann Jede Menge Kuchen und Torten gab es beim Weihnachtsmarkt am Niedersachsenhaus in Wendschott. © regios24 | Helge Landmann Das Kunsthandwerk beim Adventsmarkt in Nordsteimke kam bei den Gästen gut an. © regios24 | Lars Landmann Rund um den Lindenhof in Nordsteimke fand der Adventsmarkt statt. Der Gospel- und Posaunenchor sorgten für Unterhaltung. © regios24 | Lars Landmann Der Vorsfelder Weihnachtsmarkt wurde am Freitag von Ortsbürgermeisterin Sandra Straube eröffnet. Er läuft noch bis zum 9. Dezember. © regios24 | Helge Landmann Der Vorsfelder Weihnachtsmarkt wurde am Freitag von Ortsbürgermeisterin Sandra Straube eröffnet. Er läuft noch bis zum 9. Dezember. © regios24 | Helge Landmann Zur Eröffnung des Vorsfelder Weihnachtsmarkts spielte der Posaunenchor. © regios24 | Helge Landmann 1 / 14

mk