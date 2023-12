Wolfsburg/Gifhorn. Ein Gifhorner Kreistagsabgeordneter wünscht sich die Infoveranstaltung am 6. Dezember im Onlineformat und nennt Gründe dafür.

Viele Baustellen rund um Wolfsburg, dazu im Augenblick noch winterlich schlechte Wetterbedingungen – da fragt sich manch VW-Beschäftigter/te, warum die Betriebsversammlung am 6. Dezember eine Präsenz-Pflichtveranstaltung ist. Damit verbundene Sorgen treiben auch Andreas Kautzsch um. Der Sprecher und Fraktionsvorsitzende der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Sassenburg im Gifhorner Kreistag hat deshalb einen Brief an die VW-Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo geschrieben.