Wolfsburg. Fünf Mobistationen sollen Auto, Bus, Bahn, Fahrrad und mehr verknüpfen. Der Zeitplan zur Realisierung der Tausendsassas ist ehrgeizig.

Lange hat es gedauert, nun soll es mit der Realisierung fix gehen – aber dennoch gibt es bisher nur einen Vorentwurf. Die Rede ist von den Mobilitätsstationen, die an fünf Standorten in Wolfsburg verschiedene Verkehrsmittel verknüpfen sollen, um ein attraktives Mobilitätsangebot zu schaffen. Eine der von der Stadt „Mobistation“ getauften Schnittstellen soll am Bahnhof Fallersleben entstehen.