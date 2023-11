Wolfsburg. Das Geldinstitut reagiert auf die Automatensprengungen. Drei Filialen sind betroffen. Eine Ortsbürgermeisterin sorgt sich um Senioren.

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg reagiert auf die Automatensprengungen in jüngster Zeit und schließt mehrere Geldautomaten. Davon betroffen sind ab sofort die Wolfsburger Filialen in Ehmen (Mörser Straße 47), Neindorf (Zum Hasenwinkel 13) und am Steimker Berg (Unter den Eichen 51). Im Landkreis Gifhorn sind es die Filialen in Calberlah, Rühen und Weyhausen. Hinzu kommen vier Standorte in Celle.