Fallersleben. Zum 18. Mal findet „Kunst und Licht“ in der Altstadt Fallerslebens statt. Die Besucher erwartet Altbewährtes, aber auch Neues.

Die Tage beginnen im Morgennebel, die Abende schon früh mit einsetzendem Zwielicht. Nur in Fallersleben, in der Altstadt, werden am Freitag, 24. November, von 14 Uhr an Straßen, Läden und Privathäuser illuminiert. In 10.000 bunten Lichtern erhellt zum 18. Mal „Kunst und Licht“ die Altstadt. „Wir suchen noch Helfer zum Entzünden der Lichter“, sagte Otto Saucke, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Blickpunkt im Pressegespräch am Mittwochnachmittag. Ansonsten sei alles organisiert von Birthe Melchior und ihrem Team.