Wolfsburg. Am Fallersleber Schloss lieferten erste Grabungen eine Überraschung. Geklärt werden soll, ob per Außen-Aufzug endlich Barrierefreiheit möglich ist.

Wer gehofft hatte, dass die Stadt Wolfsburg nach den jüngst erfolgten Grabungen auf dem Schlosshof in Fallersleben schon sagen könnte, ob der Untergrund ausreichende Standfestigkeit für den Bau eines Außen-Aufzugs am Schloss bieten würde, sah sich am Dienstag im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld enttäuscht. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, erfuhren Politiker und Bürger im Hoffmannhaus.