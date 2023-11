Wolfsburg. In Wolfsburg mehren sich die Wolfssichtungen. Bei Pferdehaltern sorgen sie für Unbehagen. Denn es wurden schon Tiere gerissen.

„Wolf reißt zwei Rinder und greift Pferde an“, „Verdacht bestätigt: Wolf verletzt fünf ausgewachsene Pferde“, „Wolf greift 600 Kilogramm schweres Pferd an“: Das sind nur drei Schlagzeilen über Wolfsangriffe in Norddeutschland aus diesem Jahr. Im Spätsommer 2022 töteten Wölfe in der Region Hannover das Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie, zwei Wochen zuvor, zwei Ponys auf einer Weide in Immensen.