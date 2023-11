Wolfsburg. Seit Februar ist der Aldi in Westhagen dicht. Der Schaden nach der Brandstiftung war schwerer als vermutet. Bald ist Wiedereröffnung.

Da werden viele Kunden aufatmen, insbesondere aus Westhagen: Der dortige Aldi-Markt in der Suhler Straße, der seit Februar geschlossen ist, soll bald wieder öffnen. Vor neun Monaten hatten Unbekannte den Supermarkt in Wolfsburg angezündet, wegen vieler weiterer Brände in der Umgebung ging die Polizei schnell von Brandstiftung aus. Monatelang gab es Rätselraten um die lange Schließung. Es kursierten sogar Gerüchte, dass der Filial-Standort nach dem Brandschaden womöglich aufgegeben wird.

Unverändert ist das Gelände gegenüber der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule mit Bauzaun abgeriegelt. Große Banner weisen die Kunden darauf hin, dass der Markt wegen eines Brandschadens geschlossen ist und die nächsten Filialen in Fallersleben und Ehmen zu finden sind. Die kurz nach dem Feuer mit Planen bedeckten Löcher im großflächigen Dach des Hauptgebäudes sind mittlerweile ausgebessert. Doch noch immer steht ein Bauschutt-Container auf dem Parkplatz, sind Gerüste an der Gebäudefassade aufgestellt.

Aldi gibt Termin für Wiedereröffnung in Wolfsburg bekannt

Doch seit Kurzem steht ein weiteres großes Transparent vor dem Aldi-Markt: „Neu-Eröffnung. Wir machen frisch auf“, ist darauf zu lesen. Als Termin für die Wiedereröffnung wird Donnerstag, 30. November, 7 Uhr, genannt. Eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wird das sein für alle Stammkunden, die seit Monaten auf die beiden nächstgelegenen anderen Filialen in Ehmen und Fallersleben ausweichen müssen.

„Wolfsburg-Westhagen ist für Aldi Nord ein wichtiger Standort“, hatte eine Aldi-Sprecherin August klargestellt. „Aus diesem Grund wollen wir den Markt wiedererrichten.“ Sie hatte damals bereits angekündigt, dass der Markt voraussichtlich im November wieder öffnen wird.

Monatelang Gerüchte um geschlossenen Supermarkt in Westhagen

Weil im Sommer immer wieder Gerüchte aufkamen, dass der Markt-Standort aufgegeben wird, schaltete sich die Westhagener Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth ein. „Der Aldi-Mitarbeiter sagte mir, dass es nicht an der Stadt liegt. Sondern aufgrund des Feuers ist die Statik des Gebäudes beschädigt worden“, sagte sie damals unserer Zeitung. Es sei zunächst aber nicht erkennbar gewesen, dass die Schäden an dem Gechäft deutlich schwerer waren als angenommen. Deswegen sei ein Bauantrag an die Stadt notwendig geworden, um das Gebäude wieder ertüchtigen zu können, das einem privaten Investor gehört, berichtete sie im August.

Auch die Brandermittler der Polizei hatten den Schaden nach dem schweren Feuer zunächst auf etwa 100.000 Euro geschätzt, doch im März sagte Polizeisprecher Thomas Figge unserer Zeitung dann: „Die Schadenshöhe ist wahrscheinlich noch weit höher als anfangs gedacht.“ Der Verkaufsraum, die Waren und andere Dinge seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Ob da der Statik-Schaden schon bekannt war, ist unklar.

