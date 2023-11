Wolfsburg. Die Auswertung vergleicht die Platzierung vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln mit den dort berechneten Lebenshaltungskosten.

Die Stadt Wolfsburg hat sich nach eigenen Angaben in einem aktuellen Ranking als Sieger in Sachen Lebensqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis herausgestellt. In der von einer Nachrichtenredaktion durchgeführten Auswertung, die die Platzierung einer Großstadt im Städteranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln mit den von IW berechneten Lebenshaltungskosten vergleicht – sichert sich Wolfsburg den Spitzenplatz im Preis-Leistungs-Index (PLI) deutscher Großstädte, berichtet die Verwaltung.

Der PLI verdeutlicht demnach, wie viel Qualität eine Stadt im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten bietet. Wolfsburg zeichne sich in dieser Wertung durch eine außergewöhnliche Kombination aus guter Lebensqualität und niedrigen Lebenshaltungskosten aus. Die Kosten für den Wohnraum lägen dabei zum Beispiel rund zwei Drittel unter denen von München, was Wolfsburg zur wirtschaftlich attraktivsten Wahl für Menschen mache, die ein tolles Umfeld zu bezahlbaren Preisen suchten.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann sieht Engagement der Stadt bestätigt

„Die Spitzenplatzierung im Ranking bestätigt unser Engagement, Wolfsburg liebens- und lebenswert zu gestalten. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass es nicht immer notwendig ist, in teuren Metropolen zu leben, um eine hohe Lebensqualität zu genießen“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann zitiert. „Die Kombination aus bezahlbarem Wohnraum, hoher Qualität in der Kinderbetreuung, einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten, einer nachhaltigen Stadtentwicklung und guten Aussichten für die wirtschaftliche Zukunft bietet Familien und Fachkräften einen attraktiven Lebensstandort.“

Wolfsburg befindet sich laut Stadt an der Spitze des Rankings, gefolgt von Großstädten wie Leipzig, Braunschweig, Dresden, Magdeburg, Halle, Chemnitz und Heilbronn. Die Unterschiede zwischen den Städten seien vor allem auf die Wohnkosten zurückzuführen. Das IW bescheinige Wolfsburg eine hohe Lebensqualität und gleichzeitig ein bezahlbares Mietkostenniveau, während Städte mit ähnlich hoher oder teilweise noch etwas höherer Lebensqualität vor allem durch höhere Wohnkosten im Ranking zurückfielen.

red