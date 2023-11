Wolfsburg. Für die Software-Company ist Wolfsburg nicht der Nabel der Welt. Das könnte ein Erfolgsrezept für den Marken-Dienstleister sein.

Die Cariad SE stand und steht für eine Menge Probleme, die Volkswagen in der automobilen Transformationsära hat. Doch die Cariad stand auch für die Jobs der Zukunft. Innerhalb weniger Jahre wurde der Personalsockel auf stolze 6500 Beschäftigte angehoben. In Wolfsburg erhoffte man sich davon sogar die Initialzündung für ein neues Stadtquartier am Nordkopf. Nun wird bei der Cariad Personal abgebaut. Es steht nur noch nicht fest, wie viele Leute wieder gehen müssen. Und es zeigt sich, dass die Erwartungen an Cariad falsch und zu hoch waren – zumindest aus Wolfsburger Sicht. Denn in diesem Unternehmen ist der globale Netzwerk-Charakter Programm.