Wolfsburg. In Wolfsburg stehen wieder viele Abgabeorte zur Verfügung, um Kindern eine Freude zu bereiten.

Es ist wieder soweit: „Weihnachten im Schuhkarton“ startet auch dieses Jahr erneut. Das schreiben die Initiatoren des Projektes in einer Pressemitteilung. Bei „Weihnachten im Schuhkarton“ werden Kartons herausgesucht, in denen passende Geschenke liebevoll verpackt werden.

Man selber entscheidet, ob man einem Jungen oder einem Mädchen etwas schenken möchte. Während der Abgabewoche, die noch bis zum 13. November läuft, können in diesem Jahr die selbstgepackten Schuhkartons wieder in vielen Abgabestellen in Wolfsburg abgegeben werden. Das sind die Thalia Buchhandlung in der Wolfsburger City Galerie, das Kosmetikinstitut Hallensleben, Grauhorstraße 13 in Wolfsburg, Vespermann Schreibwaren, Hansaplatz 5 in Wolfsburg, Kleines Lädchen, Westerstraße 15C in Fallersleben sowie die Immanuelgemeinde, Dresdener Ring 99 in Westhagen. Pakete werden in diesem Jahr in folgende Länder versendet: Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Ukraine, Kroatien, Slowakai, Bulgarien, Polen, Serbien, Weißrussland, Nordmazedonien, Montenegro und Rumänien.

Das kann alles geschenkt werden

Die Initiatoren haben eine Liste zusammengestellt, welche Dinge sich als Geschenke eignen. Dazu gehören Kuscheltiere, Puppen, Bälle sowie weiteres Spielzeug, Hygieneartikel wie Zahnbürsten oder festes Shampoo, Schulartikel wie Stifte oder Anspitzer sowie Anziehsachen wie Mützen, Socken oder Schals. Weitere detaillierte Informationen über die Vorgehensweise und über den erlaubten Artikeln finden Interessierte unter https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/

Telefonische Rückfragen sind auch möglich und die freiwilligen Mitarbeiter für die Region Wolfsburg stehen unter den Rufnummern 0175 6284296 (Melissa Gollnow) sowie 0175 4410089 (Gaetana Tuccio) zur Verfügung.

red