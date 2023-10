Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf auf der Suche nach Nachwuchs

Heiligendorf Ein guter Einstieg in das Ehrenamt sind die Basisdienste in den Wintermonaten. Diese bietet die Feuerwehr Heiligendorf von Oktober bis Ostern an.

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf ist weiterhin auf der Suche nach Nachwuchs und nutzt dafür vor allem die dunklen Wintermonate. Von Oktober bis Ostern gibt es Freitags von 19 bis 21 Uhr immer Grundlagendienste, die nicht nur die Handgriffe, grundsätzliche Aufgaben und Tätigkeiten beinhalten. Diese Abende beinhalten auch Blick „hinter die Kulissen“ der Freiwilligen Feuerwehr für die aktiven Einsatzkräfte, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Wie die Feuerwehr weiter schreibt, sind die winterlichen Zusatzdienste offen für alle Interessierten und eine gute Möglichkeit, die Menschen bei der Feuerwehr kennenzulernen.

„Es läuft richtig gut“

Wie Zugführer und Pressewart Sebastian Gradtke weiter mitteilt, laufe es bei der Freiwilligen Feuerwehr momentan „richtig gut.“ „Den Schwung wollen wir mitnehmen, denn neue Interessierte ziehen immer noch weitere mit sich“, ist sich Gradtke sicher.

Mit vier neuen Mitgliedern aus der Jugendfeuerwehr, zwei Umzügen von Freiwilligen aus Rennau und Mörse sowie zwei Quereinsteigern während der Coronazeit, hat die Feuerwehr künftig 64 Einsatzkräfte in allen Altersstufen zwischen 16 und 67 Jahren. Gut aufgestellt und ausgebildet sei man, was die interne Zusammenarbeit, die Arbeit mit anderen Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr sowie die Bereitschaft bei Einsätzen zeigt.

Bei den Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf sind viele Ehrenamtliche immer gern gesehen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf / FMN

Informationsveranstaltung für Mitglieder des Fördervereins

„Freiwillige Feuerwehr ist so viel mehr als nur die Einsätze“ betont Maurice Grassau, stellvertretender Ortsbrandmeister für Heiligendorf. „Neben diesen sehr praktischen Diensten, wo wir uns im Ort oder in unserem Einsatzgebiet bewegen, planen wir einen erneuten ‚Tag der Fördernden‘ am Freitag, 17. November, wo alle Mitglieder des Fördervereins eingeladen sind“, kündigt Grassau an. Themenschwerpunkt wird das Thema „Unwetter“ und technische Hilfeleistung sein. Eintritte sind auch noch am gleichen Abend möglich.

Der Jahresendspurt beinhalte für die Ehrenamtlichen aus dem Süden von Wolfsburg außerdem die Teilnahme am Volkstrauertag, die Begleitung des St. Martinsumzug der Kirche und des Kindergartens, das Adventssingen mit vorherigem Baumschmücken, die Jahresabschluss-Einsatzübung sowie freiwillige Silvesterbereitschaft. „Bei allen Veranstaltungen brauchen wir wieder viele Freiwillige in unseren Reihen“, erwähnt Ortsbrandmeister Tobias Schmidt.

red

