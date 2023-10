Wolfsburger Azubis stellen Projekt für guten Zweck fertig

Gemeinsam stellten die Azubis das Projekt auf dem Bolzplatz in Hoitlingen fertig.

Auszubildende des Vorsfelder Landschaftsbauunternehmens Haltern und Kaufmann aus allen Standorten haben mit ihrem Ausbildungsleiter Nikolaus Schakna im Rahmen einer Projektwoche den neuen Hoitlinger Bolzplatz eingezäunt und zur Vollendung gebracht. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Firma H. Butting GmbH & Co. KG aus Wittingen hatte die Fertigstellung von fünf Bolzplätzen verlost. Einen dieser Plätze hatte die Gemeinde Hoitlingen gewonnen und die Erdarbeiten, Drainierung Raseneinsaat bereits umgesetzt. Was fehlte, war die Errichtung des Ballfangzaunes. Das Unternehmen Haltern und Kaufmann erklärte sich dazu bereit, dies zu übernehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Teamarbeit: Die Azubis mussten gemeinsam arbeiten, um den Zaun auf dem Bolzplatz fertig zu stellen. Foto: Landschaftsbauunternehmen Haltern und Kaufmann / FMN

Auszubildende stellen Projekt in angegebener Zeit fertig

Die Längsseiten des Bolzplatzes der Gemeinde Hoitlingen wurden mit zwei Meter hohen Doppelstabmatten versehen. Die Stirnseiten mussten mit Pfostenhöhen von 4,8 Metern noch ein Ballfangnetz tragen. Eine besondere Herausforderung der Azubi-Baustelle war das Setzen der Pfosten. Die sieben Auszubildenden mussten die Projektplanung selbst vornehmen und, unter Anleitung ihres Ausbilders, den Umgang mit Sprintbeton erlernen, damit die Fundamente für die Pfosten professionell gesetzt werden konnten.

Die Auszubildenden hatten also die Aufgabe, sich in das Projekt selbständig einbringen und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie während der Ausbildung bereits erworben haben, umsetzen. Mit Erfolg – der Ballfangzaun wurde vor der selbstgesetzten Frist lotgerecht fertiggestellt, schreibt das Unternehmen.

