Fallersleber Autorin veröffentlicht neue Weihnachtsgeschichte

Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten. Für diejenigen, die sich mit Kindern oder Enkeln mit einer spannenden Geschichte darauf einstimmen möchten, hat Kinderbuchautorin Ulrike Köppe erneut zur Feder gegriffen. „Der Weihnachtsmann hat seine Mütze verloren“ heißt ihr neustes Werk, das wie seine Vorgänger von Wilfried Esche illustriert wurde und das in mehreren Verkaufsstellen in Fallersleben zu haben ist.

Sie denkt sich eine Geschichte aus und bringt sie zu Papier. Er gibt darin vorkommenden Personen ein Gesicht und lässt die Handlung in seinen Zeichnungen lebendig werden. Das perfekt aufeinander eingespielte Gespann Köppe und Esche hat mit der weihnachtlichen, bebilderten Geschichte um den kleinen Troll Arthur und den Hund Schneeflocke, bereits das dritte gemeinsame Literaturprojekt verwirklicht.

Im neuen Buch wird die Geschichte vom Weihnachtsmann erzählt, der seine Mütze verliert

Auf 80 Seiten erzählt Köppe die Geschichte vom Weihnachtsmann, der kurz vor dem Fest seine Mütze verliert. „Die Suche ist zunächst erfolglos, bis die Mütze auf abenteuerlichen Wege gerade noch rechtzeitig auftaucht“, berichtete Köppe. „Die Idee dazu hatte ich bei einem Urlaub an der Ostsee, als ich bei einer Werbeeinblendung einer Weihnachtsmannmütze am Strand der Titel vor Augen hatte, um den herum ich die Story entwickelt habe.“

Viele mehr möchte die 65-jährige Fallersleberin über den Inhalt noch nicht verraten. Mit etwas Geheimniskrämerei möchte sie die Spannung bis zur ersten Lesung steigern, die am Samstag, 4. November, um 16.30 Uhr in der Postagentur „Kleines Lädchen“ in der Westerstraße geplant ist. Zum Stückpreis von 12.90 Euro ist das Buch dort, in der Buchhandlung Stille in der Westerstraße, im Hofladen Lindner in Ehmen oder bei Köppe direkt zu haben.

50 Exemplare hat Ulrike Köppe drucken lassen

Ermutigt von dem Erfolg der beiden vorherigen Projekte hat die Autorin 50 Exemplare drucken lassen. Wie schon bei ihrem Erstlingswerk „Ritter und Drachen“, wo Köppe den Gewinn der Kinderfeuerwehr gespendet hatte, soll ein Plus einem regionalen Kinderprojekt zugute kommen. Zwischen beiden Büchern hatte die schreibfreudige Fallersleberin eine weihnachtliche Kurzgeschichte in Umlauf gebracht, die sie 32 Mal Schulen, Kitas und Privatpersonen gratis zur Verfügung gestellt hatte.

Das Manuskript für das jetzt in Eigendruck erschienene Buch lag da schon fertig in der Schublade und wartete nur noch darauf, von Esche illustriert zu werden. Für die Skizzen greift der gelernte Technische Zeichner zum Bleistift, der Rest entsteht am Computer. „Die ersten Leser meines Exemplars waren meine Enkel Jasper und Joshua“, berichtete der 78-Jährige, der sich dabei einmal mehr von der Fachwerkarchitektur der Fallersleber Altstadt inspirieren ließ.

Fallersleberin mischt bei den Wolfsburger Lesetagen mit

Um auf ihr Buch aufmerksam zu machen, wird Köppe bei der Blickpunkt- Veranstaltung „Kunst und Licht“ am Freitag, 24. November, im „Kleinen Lädchen“ mit einem Stand vertreten sein. Wie schon im Vorjahr mischt sie auch bei den Wolfsburger Lesetagen aktiv mit. „Es sind drei Lesungen im Hallenbad geplant.“ Damit ihr Publikum, das aus Grundschülern besteht, auch bildlich in die Geschichte eintauchen kann, hat sie in DIN-A4-Vergrößerungen von Esches Illustrationen zum Herumreichen im Publikum laminiert.

Am Vorlesen hat die Ruheständlerin mittlerweile so viel Gefallen gefunden, das sie sich als Lesepatin engagieren möchte. „Ich suche nach einer Kita, die sich über regelmäßige Besuche von mir freuen wurde“, sagte Köppe.

Auch ihre Leser dürfen sich freuen. Das nächste Manuskript liegt bereits in der Schublade. „Dabei handelt es sich um eine Tiergeschichte, die ich für meinen jüngsten Enkel geschrieben hatte.“ Diesen Text hatte sie nach drei Jahren Dornröschenschlaf vorgeholt und nach Tipps von Esche überarbeitet. Wann das Buch in Druck geht, steht noch nicht fest.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de