Alles neu beim Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg

Der Verein Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg (KJS) hat in diesem Jahr einige Veränderungen erlebt. Das schreibt der KJS in einer Pressemitteilung. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 8. Juni wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt und am 29. Juni offiziell ins Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragen. Diese Neuerungen markieren einen bedeutenden Schritt für den Verein, der sich seit Jahren für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Der neue Vorstand, unter der Leitung von Janice Goltz, die sich bereits seit 2020 ehrenamtlich für den KJS engagiert, hat große Pläne für die Zukunft des Vereins. Neben Janice Goltz gehören Hartmut Schilk und Sabine Busch zu den Stellvertretern, wobei Sabine Busch auch das Amt der Schatzmeisterin innehat. Ergänzt wird das Team durch eine Schriftführerin und drei Beisitzer. Gemeinsam stürzten sie sich sogleich in die Arbeit, um die im ersten Halbjahr liegengebliebenen Projekte voranzutreiben.

Große Pläne für die Zukunft hat der KJS

Der KJS, der sich derzeit auf über 60 engagierte Vereinsmitglieder stützt, möchte in Zukunft vermehrt in Erscheinung treten, mehr Aktivitäten für Kinder und Jugendliche organisieren und ein lebendigeres Vereinsleben gestalten. Den Anfang machten ein Vereinstreffen und ein ganztägiger Workshop für Vereinsmitglieder am 14. Oktober.

Nicht nur der Vorstand hat ehrgeizige Ziele, sondern auch die Mitglieder des KJS. Der Verein möchte mehr Menschen für seine Arbeit gewinnen und sucht nach weiteren Ehrenamtlichen, die Kinder, Jugendliche und deren Eltern unterstützen. Bildungspaten, Familienpaten und „Wunschgroßeltern“ sind herzlich willkommen, um jungen Familien im Alltag zu helfen. Interessierte können sich auf der Website des KJS unter www.kjs-wolfsburg.de ausführlich über die Vereinsarbeit informieren und herausfinden, wie sie sich selbst engagieren können.

Berührende Geschichte: Zehnjähriger sammelte Geld für den Verein Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg

Eine besonders berührende Geschichte ereignete sich nach eigenen Angaben beim Vereinstreffen, als der 10-jährige Joel Bartels aus Ehmen, begleitet von seinen Eltern, aus eigenem Antrieb Geld sammelte und die Spende von 488,53 Euro dem KJS überreichte. Ein weiterer Spender, der anonym bleiben möchte, fand die Aktion von Joel so gut, dass er spontan 1000 Euro dazu gegeben hat.

Ein besonderer Gast des Vereinstreffens war Prof. Dr. Mike Hoffmeister, Dozent für Internationales Management und Glückforscher an der Ostfalia Hochschule. Er hielt einen Impulsvortrag zum Thema „Ehrenamt und Glück - Macht Geben glücklicher als Nehmen?“.

Der „Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg e.V.“ geht gestärkt in die Zukunft, mit einem neuen Vorstand, aufregenden Plänen und der Unterstützung von engagierten Mitgliedern und großzügigen Spendern. Das Engagement für Kinder, Jugendliche und deren Eltern wird weiterhin das Herzstück der Vereinsarbeit sein, so der Verein abschließend.

