Fachkräfte von der Region Braunschweig-Wolfsburg überzeugen

Die Region mit den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und auch den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel hält ideale Bedingungen zum Leben und Arbeiten bereit. Diese Stärken über die Regionsgrenzen hinweg sichtbar zu machen und dadurch potenzielle Fachkräfte für den Standort zu gewinnen, das gehört zu den Kernaufgaben des Regionalmarketings der Allianz für die Region GmbH.

Seit 2017 arbeitet das Team dafür gemeinsam mit den Städten und Landkreisen sowie Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an zielgruppengenauen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Das schreibt die Allianz in einer Mitteilung. Zu den Unterstützern der ersten Stunde gehöre die Volksbank BraWo. Am gestrigen Dienstag verlängerte die Genossenschaftsbank ihr Sponsoring im Regionalmarketing um drei Jahre.

Volksbank BraWo tritt als Impulsgeber auf

Wendelin Göbel, Sprecher der Geschäftsführung der Allianz für die Region GmbH, ist vom regionalen Engagement der Volksbank BraWo überzeugt: „Von Anfang an steht die Volksbank BraWo als verlässlicher Partner und starker Impulsgeber an unserer Seite. Diese Kontinuität ist beeindruckend und ermöglicht es uns, für die Region zu werben und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Fachkräftesituation zu leisten.“

In den kommenden Jahren sollen die Aktivitäten des Regionalmarketings zusätzlich verstärkt darauf abzielen, junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die sogenannte Generation Z, von den Vorzügen der Region als Arbeits- und Lebensmittelpunkt zu überzeugen. Die Gen Z besitze erhebliches Potenzial, bringe jedoch ganz andere Werte und Erwartungen an Arbeitgeber und ihr soziales Umfeld mit als frühere Generationen. Neben den bewährten Kommunikationsmaßnahmen seien daher neue Kommunikationswege und -botschaften erforderlich, die testweise entwickelt und umgesetzt werden sollen.

Auch das Thema Fachkräftemangel spielt eine Rolle

„Der Fachkräftemangel ist eine der Top-Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt unserer Zeit. Gemeinsam mit dem Regionalmarketing der Allianz für die Region GmbH setzen wir uns dafür ein, potenzielle Fachkräfte, darunter zukünftig auch die Gen Z, von der Region Braunschweig-Wolfsburg zu überzeugen. Davon profitieren die Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen in unserer Region gleichermaßen“, erläutert Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo, während der Vertragsunterzeichnung in den Räumlichkeiten der Volksbank BraWo in Braunschweig.

red

