Wolfsburg Es ist die erste geräumige Pflegetoilette zwischen Hannover und Berlin. Die Autostadt engagiert sich so für die Förderung von Inklusion.

Die "Toilette für alle" ist neu in der Autostadt Wolfsburg und bietet viel Platz für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Inklusion Inklusion in der Autostadt Wolfsburg: die „Toilette für alle“

Die Autostadt in Wolfsburg engagiert sich für die Förderung von Inklusion: Ab sofort ist eine „Toilette für alle“ im Untergeschoss der Piazza im KonzernForum zu finden. Das gibt die Autostadt GmbH in einer Pressemitteilung bekannt. Die große, mit einer höhenverstellbaren Liege und einem Personenlifter ausgestattete Sanitäranlage konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit komplexen Einschränkungen. Die von der gemeinnützigen Organisation „INTENSIVKinder Niedersachsen e. V.“ ins Leben gerufene Initiative „Toiletten für alle“ ermöglicht Menschen mit Beeinträchtigungen, gleichberechtigt am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzunehmen.

Die geräumige Pflegetoilette ist die erste zwischen Hannover und Berlin. Sie ist weitaus mehr als die übliche rollstuhlgerechte Sanitäranlage: Eine Pflegeliege ermöglich den Wechsel von beispielsweise Inkontinenzeinlagen oder Kathetern, der Personenlifter sorgt für einen rückenschonenden Transfer vom Rollstuhl auf die Liege. Die Nutzung erfolgt mit den eigenen Hebetüchern der Betroffenen. Begleitete Rollstuhlfahrende nutzen die Aufzuganlage der Piazza, um ins Untergeschoss zu gelangen. Der Zugang zu der „Toilette für alle“ ist auch für Besucherinnen und Besucher möglich, die liegend transportiert werden. Betroffene wenden sich dann an den WelcomeDesk.

red

