Sonnenkamp Quartier in Wolfsburg: Erstes Straßenschild enthüllt

„Sonnenkampallee“: Das erste Straßenschild für die Hauptstraße des Quartiers 3 im Sonnenkamp wurde enthüllt. Der Name ist das Ergebnis einer Kinderbeteiligung mit Schülern der dritten und vierten Klasse der Grundschule Hehlingen. Zudem hängte der Kinderbeirat der Stadt Wolfsburg ein neues, selbstgestaltetes Kinderbauschild auf. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wolfsburg hervor.

„Die Zusammenarbeit des städtischen Kinder- und Jugendbüros mit der städtischen Projektkoordination Sonnenkamp soll als Beispiel für die Beteiligung von Kindern in städtischen Projekten dienen“, hebt Dezernentin Iris Bothe hervor. „Die Stadt Wolfsburg setzt sich weiterhin dafür ein, die Stimmen von Kindern und Jugendlichen in städtischen Planungs- und Entwicklungsprozessen zu stärken und ihre einzigartigen Perspektiven zu berücksichtigen.“

Das erste Straßenschild im Sonnenkamp steht. Mit dabei sind Schüler der Grundschule Hehlingen, Mitglieder des Kinderbeirats, Ortsbürgermeister Philipp Kasten, Geschäftsführer Ihr Haus Sahle Massivbau GmbH Markus Hagedorn und Mitarbeitende der Stadt Wolfsburg Foto: Stadt Wolfsburg / privat

Schüler der Grundschule Hehlingen machten Namensvorschläge für die zukünftigen Straßen des Quartiers

Die Enthüllung des ersten Straßenschildes markiert nicht nur den Beginn einer neuen Phase für das Baugebiet und seine künftigen Bewohner. Es ist auch das Ergebnis eines partizipativen Prozesses, an dem die Schüler der Grundschule Hehlingen beteiligt waren. Im vergangenen Jahr hatten die Schüler die Möglichkeit, Namensvorschläge für die zukünftigen Straßen des Quartiers zu erarbeiten.

Es ist nicht das erste Kinderbauschild des Kinderbeirats, das am vergangenen Mittwoch aufgehängt wurde. Der Kinderbeirat hatte in der Amtszeit 2019/2020 bereits ein solches Schild kreiert, das seit Juni 2021 an der Nordsteimker Straße hängt. In diesem Jahr gestaltete der Kinderbeirat ein weiteres Schild, das vor allem auf den geplanten Quartiersspielplatz mit dem Motto „Weltraum“ Bezug nimmt.

red

