LSW spendet 61 „Tröstteddys“ an Wolfsburger DRK-Rettungsdienst

„Jeder Cent zählt“ lautet das Motto des LSW-Hilfsfonds „Rest-Cent“. Durch Verzicht auf den Cent-Betrag der monatlichen Entgeltabrechnung unterstützen die Mitarbeiter des Energieversorgers soziale Aktionen und Einrichtungen in der Region. Das teilt die LSW in einer Pressemitteilung mit. Eine Aktion ist „Trösteteddy“ von der Kinderhilfe Diekholzen, die Rettungsdienste und Kinderstationen mit den Teddys ausstattet.

LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach, LSW-Betriebsratsvorsitzender Michael Glewe und sein Stellvertreter Marco Affabile überreichten dazu einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Sabrina Ziss, Inhaberin der Kinderhilfe Diekholzen und Christian Fischer, Leiter Rettungsdienst, vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Wolfsburg.

Geld wurde an soziale Einrichtungen in Wolfsburg gespendet

„Insgesamt konnten wir in diesem Jahr fünf Mal 1000 Euro im Rahmen der ‚LSW-Rest-Cent-Spende‘ an soziale Aktionen beziehungsweise Einrichtungen in der Region spenden und zeigen, dass in Summe jeder noch so kleine Betrag dabei hilft, Gutes zu tun“, sagte Glewe. Mittels der Spende werden 61 Trötsteteddys erworben, die auf die Wolfsburger Einsatzwagen des Deutschen Roten Kreuzes verteilt werden, um Kindern, die sich in Notsituationen befinden, abzulenken und zu trösten.

„Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die Zuversicht vermitteln können. Ein Teddy, der in Stress-situationen Trost spendet und dann mit nach Hause genommen werden darf, gehört definitiv dazu. Er ist ein toller unkonventioneller pädagogischer Helfer,“ sagt Schönbach.

Kinder- und Jugendhilfe soll gefördert werden

„Unsere Ziele sind die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens,“ erläutert Ziss. Dieses verwirklicht die Kinderhilfe Diekholzen durch die Ausstattung von Kinderheimen, Kinderhospizen, Rettungsdiensten und Kinderstationen von Krankenhäusern mit „Trösteteddys“. Fischer ergänzt: „In der Praxis hat sich der Einsatz der Teddys bewährt und uns dabei geholfen, einen schnellen Zugang zu Kindern in Notsituationen zu erhalten und zu helfen.“

